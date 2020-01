Banche in battuta a Milano. UBI e Banco BPM promosse da Goldman Sachs

(Teleborsa) - Ottima giornata per il comparto bancario alla Borsa di Milano, complici anche alcuni giudizi positivi degli analisti. UBI Banca e Banco BPM beneficiano della promozione a "Buy" da parte di Goldman Sachs, che vede i due Istituti protagonisti del riavvio del processo di consolidamento del settore.



UBI Banca mantiene un rialzo sul listino del 2,72%, confermandosi in vetta al paniere del FTSE MIB, mentre Banco BPM sale dell'1,65%.



Goldman sottolinea che i due titoli trattano a sconto ed il miglioramento della situazione politica italiana rende le aspettative di consensus sugli utili più realistiche. Per la banca d'affari, i due Istituti avranno un vantaggio competitivo nel riavvio del processo di M&A fra le banche italiane più piccole. © RIPRODUZIONE RISERVATA