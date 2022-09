Banche, Gros Pietro su terzo polo: "Ben venga sana competizione"

Venerdì 2 Settembre 2022, 14:00







(Teleborsa) - Una concorrenza "sana" con banche che abbiano la "volontà di competere e non colludano". Così il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro ha commentato, a margine del forum Ambrosetti, l'ipotesi di creazione di un terzo polo bancario.



"Le banche non votano, è naturale che le forze politiche non se ne occupino troppo", ha risposto a chi chiedeva un commento sui programmi delle prossime elezioni che danno poco spazio al settore bancario. Poi, ilk manager ha aggiunto "non credo ci sia una mancanza di attenzione, direi che giustamente le forze politiche in vista di un'elezione si preoccupano dei temi che interessano gli elettori".



A proposito dello Spread, Gros-Pietro ha precisato che le scommesse contro l'Italia "fanno parte della speculazione, che si muove quando i fondamentali danno qualche speranza di guadagno". "L'importante - ha aggiunto - è non creare queste situazioni".