Banche, Giorgetti apre alla proroga per le garanzie statali: «Le cose buone non vanno cambiate»

La mia opinione è che le cose buone fatte in passato non si debbano cambiare

. La pensa così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sul tema delle garanzie statali sulle tranche senior delle cartolarizzazioni degli Npl (Non performing loans) che finora hanno svolto un ruolo importante nello smaltimento dei crediti deteriorati. Giorgetti lo ha detto durante la conferenza Equity and Debt Investments in Italy, in corso a Londra e organizzata dall'Ambasciata italiana nel Regno Unito e da Legance - Avvocati Associati, parlando di una possibile proroga della Gacs (garanzia statale sugli Npl), in scadenza a marzo. A chi chiedeva se saranno fatti cambiamenti o migliorie, Giorgetti ha risposto:

Arrivare a una decisione non era facile, se ci sono spazi per migliorare forma di intervento, lo faremo>, ma non dipende solo dal governo, visto che

abbiamo rapporti conflittuali con la Commissione europea, è cosa nota, sono conflittuali nell'interesse del Paese

.

