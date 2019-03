Banche, Fondo sostegno alla natalità al via da maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, istituito dalla legge di Bilancio a favore delle, che vogliano chiedere unfino a, rimborsabile in, a. L'iniziativa prevede, nello specifico ila prima richiesta adi finanziamenti.E' stato infatti siglato l'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), per. In considerazione dei tempi tecnici ed amministrativi necessari al perfezionamento delle procedure per l'adesione da parte delle banche all'iniziativa, ilIl Fondo, è finalizzato a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, fino alovvero entro tre anni dall'adozione, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.Sarà inoltre possibile consultare sul sito internet del gestorel'elenco delle banche che aderiranno all'iniziativa.