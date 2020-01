Banche, FMI: più solide con taglio NPL ma redditività è bassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono stati compiuti "i nel rafforzamento della" e la capitalizzazione e ladel settore bancario sonomae "il coefficiente patrimoniale è inferiore di circa 1,5 punti percentuali mentre il rapporto NPL supera il doppio della media Ue".E' quanto scrive ilnella dichiarazione finale della missione per il, nella quale riconosce i consistenti progressi sul risanamento delle banche in Italia, ma rileva la persistente bassa redditività del sistema, specialmente per gli istituti medio piccoli. Il Fondo raccomanda, inoltre, dinei gli interventi preventivi sugli istituti in affanno.Nel rapporto stilato al termine della missione, gli ispettori del FMI riconoscono comunque che in tre anninelle banche tricolori si siadel 2016nel 2019, con dismissioni che hanno perfino superato gli obiettivi che erano stati prefissati."Pur migliorando di recente, ladelle banche italianecome molti coetanei dell'Ue – avverte il Fondo - ciò vale, che riflettono un potenziale limitato di aumento delle entrate, costi operativi strutturalmente elevati, sfide ai modelli di business e debolezze della governante".In occasione della tradizionale missione in Italia gli ispettori dell'FMIad iniziare da una richiesta di, per proseguire appunto con l'indicazione di continuare nella riduzione dei crediti deteriorati con una speciale attenzione ai crediti UTP. Secondo l'FMI lesul percorso didello stock di deteriorati entro un numero definito di anni devono essereche hanno molti deteriorati. In Italia, sottolineato,del settore alla luce dello scarso margine di crescita dei ricavi. Il Fondo, poi, raccomanda all'Italia dia, presente da tempo, sulle regole del 'fit and proper' per gli esponenti dei consigli di amministrazione.Oltre a queste misure, il FMI raccomanda all'Italia di avvalersi delle, laddove finora ha richiesto tempo in considerazione dei possibili problemi sistemici e dei rischi di contagio. "Andrebbero valutate maggiormente", così come il ricorso "a tutti gli strumenti disponibili".