Banche, Fabi: su contratto avanti con trattative, ma strada lunga e difficile

(Teleborsa) - "Siamo al: registriamo, per la prima volta, alcuni, anche sei, rispetto all'immobilismo fin qui dimostrato dache ci permettono di proseguire nel confronto. Valuteremo complessivamente ilsoltanto quando potremo verificare in concreto ulteriori disponibilità di ABI, a partire dall'offerta economica diche è insufficiente".Lo dichiara il, dopo l'incontro di oggi in ABI per il rinnovo del"La decisione unitaria di proseguire nella trattativa rappresenta comunque - aggiunge - un passo in avanti che ci permette, per ora, didella categoria. La strada rimane ancora lunga e difficile. Ma abbiamo la consapevolezza che esistono glil più possibile alle richieste presenti nella piattaforma rivendicativa". I prossimi due incontri, in ABI, previsti per il 20 e il 28 novembre a Roma.