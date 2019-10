Banche, Fabi: entro il 5 novembre risposte concrete da Abi o sarà mobilitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Siamo al count down: saràper continuare il negoziato per il rinnovo deloppure ciascuno andrà per la sua strada e questo vuol dire sia ilfino a un eventuale sciopero.Il, in particolare, l': la parte economica, relativa alla nostra richiesta di aumento medio di 200 euro, e il ripristino dell'articolo 18". Lo dichiara il, dopo l'incontro di oggi con i rappresentanti del Casl Abi a Palazzo Altieri, a Roma."Oggi - ha spiegato - l'su temi di grande sensibilità sociale che per noi è inaccettabile sia nel metodo, perché ci avevano garantito che si sarebbe discusso solo su quella presentata dai sindacati, sia nel merito perché contiene una serie di proposte irricevibili, dalla riforma degli inquadramenti all'area contrattuale fino al rapporto tra primo e secondo livello di contrattazione. Le banche vogliono avere mani libere e vogliono fare a meno dei sindacati nazionali e aziendali".Durante la riunione, ha proseguito Sileoni, "e che se Abi presenterà dei numeri e documenti dovrà farlo su carta intestata, con la firma del direttore generale o del presidente"."Il nuovo contratto nazionale – ha concluso il segretario generale della Fabi –. Servono regole concrete e socialmente compatibili anche con le esigenze della clientela. Siamo quindi pronti a coinvolgere nelle nostre azioni di lotta tutte le associazioni dei consumatori".