Banche, Enria: esposizioni dirette in Russia pari a 100 miliardi ma settore preparato

(Teleborsa) - Il settore bancario europeo "è ben preparato all'impatto della guerra russo Ucraina, grazie alla solida posizione di capitale e di liquidità. Le esposizioni dirette di banche europee controparti russe appaiono gestibili, che significa che il primo impatto sulla stabilità finanziaria dell'area euro è contenuto. Queste esposizioni ammontano approssimativamente a 100 miliardi con le entità sanzionate che fanno solo una quota minore del totale". Lo ha dichiarato il capo della vigilanza bancaria europea, Andrea Enria, durante una audizione al parlamento europeo.

"Le esposizioni dirette sono concentrate in poche banche che operano in Russia, Ucraina e Bielorussia via filiali locali e che sono prevalentemente finanziate a livello locale. Anche nello scenario estremo – ha detto – in cui le banche europee dovessero svalutare le esposizioni transfrontaliere e decidere, o essere forzate, a uscire dalla regione, l'impatto complessivo sul capitale non comprometterebbe il mantenimento dei requisiti di vigilanza".

Quanto all'ipotesi di pagamenti in rubli alle banche europee sui rimborsi di prestiti erogati a società o controparti russe "si entra in terreno molto delicato rispetto a quello che potrebbe essere il trattamento contabile", ha avvertito Andrea Enria. "Se la controparte paga in euro mentre il contratto era in dollari bisogna valutare la riclassificazione dei prestiti e se questi non diventino crediti non performing. Lavoriamo intensamente con i nostri team per capire cosa significhi nelle singole banche – ha assicurato – in termini di riclassificazione e accantonamenti". Enria ha poi sottolineato che per le banche la concreta attuazione delle sanzioni contro la Russia "è un compito impegnativo, dato che devono costantemente aggiustare le loro operazioni alla natura articolata o mutante del sistema sanzionatorio". "Stiamo valutando se le banche abbiano predisposto interventi di governance adeguati e controlli per rispettare le sanzioni", ha aggiunto.