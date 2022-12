Banche, EBA: prepararsi a deterioramento attivi, cautela su dividendi

(Teleborsa) - Le"dovrebbero". L'aumento dei tassi potrebbe aumentare i pagamenti sul debito e ridurre le valutazioni delle garanzie, mentre un'inflazione più elevata e una crescita economica più lenta potrebbero ridurre il reddito disponibile dei clienti che hanno preso denaro in prestito. Lo affermanella sua valutazione annuale del rischio del sistema bancario europeo, aggiungendo che le banche dovrebbero "e le relative svalutazioni", "impegnandosi il prima possibile con i clienti in difficoltà per garantirne la sostenibilità".Anche se la redditività delle banche sembra beneficiare di tassi di interesse più elevati e i coefficienti patrimoniali sono a livelli relativamente elevati, secondo l'EBA le banche dovrebbero "". Viene raccomandata prudenza per "coprire perdite impreviste e mantenere il flusso di prestiti all'economia reale in un contesto macroeconomico in peggioramento".Il rapporto dell'Associazione è accompagnato dalla pubblicazione dell', che fornisce informazioni dettagliate, in un formato comparabile e accessibile, per 122 banche in 26 paesi SEE/UE.Il report evidenzia che l'aumento della volatilità dei prezzi nei mercati del petrolio e del gas dell'UE ha creato all'inizio di quest'anno un fabbisogno di liquidità senza precedenti per le imprese del settore energetico. Le banche si sonoper gestire la volatilità nei mercati energetici derivati. Di conseguenza, "le banche hanno notevolmente aumentato le loro esposizioni complessive verso il settore, sia in termini di prestiti che di strumenti derivati. Tali".Gli NPL hanno continuato a diminuire e la loro dispersione tra le banche si è notevolmente ridotta. Tuttavia,. La quota dei prestiti stage 2 si è attestata "al livello più alto dall'attuazione". Le banche hanno aumentato gli accantonamenti per i crediti in bonis. Ciononostante, il costo del rischio complessivo (CoR) è sceso al di sotto dei minimi prepandemici, presumibilmente a causa di deflussi di crediti deteriorati ancora sostanziali e del rilascio o della riallocazione di sovrapposizioni di accantonamenti COVID-19 inutilizzati.L'EBA evidenzia che le banche "devonofino al 2024". Un certo numero di banche potrà fare affidamento sulle riserve di liquidità esistenti, compresi i depositi della banca centrale, per rimborsare i prestiti della banca centrale. Alcune banche, tuttavia, "". Resta da vedere quanto sarà costosa la sostituzione del finanziamento della banca centrale. Anche il rispetto o il rifinanziamento dei requisiti minimi MREL "potrebbe rivelarsi una sfida per alcune banche".La forte crescita dei prestiti e del margine di interesse netto (NIM, dall'inglese net interest margin) hanno contribuito ad aumentare il RoE delle banche. Con l'abolizione delle restrizioni legate alla pandemia sulla remunerazione degli azionisti, si prevede che le banche, in linea con la media a lungo termine. L'atteso deterioramento macroeconomico "si tradurrà probabilmente in una crescita dei prestiti più lenta e in un aumento delle svalutazioni, mentre l'aumento dell'inflazione potrebbe aumentare i costi operativi".La minore crescita del PIL e l'aumento dei tassi potrebbero anche tradursi in. Infine, le banche che dipendono maggiormente dal finanziamento wholesale potrebbero dover affrontare aumenti più rapidi dei costi di finanziamento.