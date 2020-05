Banche, EBA attende escalation sofferenze ma posizione è più solida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La cnon lascerà indenne il, che si troverà a confrontarsi con unattorno ai livelli raggiunti alla fine della crisi finanziaria del 2008. Questa volta peròimportanti, perché il settore bancario ha "risanato" i suoi bilanci ed è entrato nella crisi da Covid-19 conE' quanto sottolineain uno studio intitolato "Il COVID-19 sta ponendo sfide senza precedenti alle banche dell'UE", che si propone di valutare l'impatto preliminare della crisi innescata dall'emergenza sanitaria sul settore bancario. "Con l'economia globale che affronta sfide senza precedenti - si sottolinea - le banche sono entrate nella crisi sanitaria coned hanno gestito la pressione esercitata sulla loro attività operativa attivando dei"."La crisi dovrebbee, quindi,futura delle banche. Ciononostante, il capitale accumulato dagli Istituti di credito negli ultimi anni, unito alle regole di capitalizzazione meno stringenti, hanno elevato gliin media"."Questa riserva di capitale - sostiene l'EBA - dovrebbealle potenziali perdite del rischio di credito", che dovebbero ammontare al 3,8% degli asset a rischio (Risk weighted assets o RWA), Pertantom, nello scenario peggiore, il settore bancario dovrebbe in media contare su un, mantenendo un".L'Authority ha affrontato anche il tema delleofferte da molti Stati membri sui nuovi prestiti e delle, stabilendo chesulle banche ed evitare che esposizioni a rischio vengano automaticamente classificate come inadempienti.L'EBA raccomanda comunque alle banche di mantenere una corretta valutazione del rischio e sottolinea che l'impatto sarà variabile a seconda del capitale iniziale e dell'esposizione verso i più colpiti dalla crisi., in uno studio a firma di Sándor Gardó, Maciej Grodzicki e Jonas Wendelborn, relativo agli effetti delleformulate da Francoforte alle banche di. Dall'analisi emerge che, se da un lato, questo ha consentito alle banche di rafforzarsi ede sostenere l'economia reale, dall'altro, l'accresciuto costo del capitale combinato alla prospettive di non ricevere dividendi rischia di