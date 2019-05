Banche e aiuti di Stato, UE fa appello contro sentenza Tercas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nella giornata di oggi, l'ultima utile, laha annunciato di avere fatto appello contro la sentenza con la quale laha respinto la decisione comunitaria relativa alla vicenda della. La decisione, che fa capo alla Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, è arrivata al termine di unLo, la magistratura comunitaria aveva respinto la decisione con la quale la Commissione europea aveva vietato nel 2015 l'uso del Fondo interbancario di tutela dei depositi nelIn quella occasione, la Commissione europea aveva ritenuto che il fondo agisse in quanto lunga mano del Governo , bollando l'operazione come un- I fondi concessi dal Fondo interbancario (Fitd) alla Popolare di Bari per il salvataggio di Banca Tercas, bocciato all'epoca dall'Antitrust Ue,Così si era pronunciata lo scorso marzo, la Corte di giustizia dell'Ue in accoglimento del ricorso presentato nel 2016 dall'Italia e dall'istituto di credito pugliese, sostenuto dalla Banca d'Italia, annullando di fatto la decisione della Commissione europea.In pratica, secondo i giudici comunitari, la CommissioneIl fatto oggetto della sentenza riguardava la decisione presa nel 2014 daldopo aver verificato la convenienza economica dell'intervento, di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e concedergli determinate garanzie, dopo la manifestazione di interesse presentata in precedenza dalla Popolare di Bari, che si era fatta avanti per la sottoscrizione di un aumento di capitale della banca abruzzese - in amministrazione straordinaria dal 2012 -Operazione finita nel mirino della, che al termine una indagine aveva stabilito che si fosse trattato di un aiuto di Stato.sentenza contro la qualeoggi, la Commissione UE ha deciso di ricorrere