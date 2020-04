Banche, Comitato di Basilea amplia flessibilità delle norme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sugli istituti di credito e l'economia. È quanto ha stabilito ilche, oltre alle decisioni prese qualche giorno fa, ha confermato lae lo"sistemiche" e sui derivati.La scelta, spiega il Comitato, arriva adecise dai Governi, a partire dai programmi di garanzie per i prestiti bancari.In aggiunta in alcuni casi le banche (come in Italia ndr) hanno introdotto delle moratorie sui pagamenti, misure che puntano ad assicurare agli istituti la prosecuzione dei finanziamenti a famiglie e imprese e ridurre l'impatto sull'economia.Il Comitato ha così pubblicato deiaffinché le banche possano traslare tali misure nel calcolo dei requisiti di capitale. Il capitale, ribadisce il Comitato, dovrà essere usato per assorbire le perdite e supportare l'economia reale.