Banche centrali: Svizzera dice addio ai tassi negativi. Stretta anche in Norvegia

(Teleborsa) - Banche centrali mondiali ancora in focus e alle prese con una forte inflazione. Dopo la Federal Reserve, la vigilia, ed il maxi-incremento da 100 punti base realizzato martedì a sorpresa dalla Banca centrale svedese, laha deciso oggi per un rialzo dei tassi di interesse.Il costo del denaro sulla corona è stato ritoccato di 0,5 punti percentuali (50 punti base), portandolo al 2,25%. Il comitato ha preso la decisione all'unanimità ed ha avvertito che sulla base delle prospettive attuali e del bilancio dei rischi "è molto probabile" che si proceda ad un ulteriore aumento a novembre.. Stretta anche da parte della Banca centrale della Svizzera che ha aumentato i tassi di interesse sul franco di 75 punti base, dal -0,25% ora a un livello positivo per lo 0,50%."Non è da escludere che si rendano necessari ulteriori rialzi del tasso di interesse" - ha detto la banca nazionale svizzera nel comunicato - per garantire la stabilità dei prezzi a medio termine. Al fine di assicurare condizioni monetarie adeguate, la Banca nazionale afferma anche la sua disponibilità ad agire all'occorrenza sul mercato dei cambi".Ieri la Federal Reserve ha nuovamente alzato i tassi di 75 punti base, si tratta del terzo aumento di questa portata e del quinto rialzo dall'avvio del ciclo restrittivo. La banca centrale americana ha fatto sapere che andrà avanti con una politica aggressiva e con i tassi che raggiungeranno il 4,4% (valore mediano) a fine 2022, mentre a giugno era previsto un rialzo al 3,4%.Dal canto suo, la Banca centrale del Giappone ha, invece, confermato una politica monetaria ultra espansiva: i tassi a breve termine sullo yen restano al -0,1% mentre proseguiranno operazioni di acquisti di titoli pubblici.Nel frattempo, continua il pressing sulla BCE, da parte del falco,che insiste sulla determinazione a continuare ad alzare il costo del denaro In Europa confermando il focus sul target del 2% anche in presenza di un'economia stagnante.