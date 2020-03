Banche centrali pronte a nuove azioni se necessario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leriunite nel gruppo dei governatori e responsabili della vigilanza (Ghos) si dicono prontesul fronte delle regole delleper garantire che il comparto resti finanziariamente e operativamente resistente di front all'emergenza coronavirus. E' quanto si legge nel comunicato in cui si annuncia loper dare più flessibilità alle banche, rilevando come il Comitato monitorerà la situazione con il Financial Stability Board.- Intanto, il Governatore della Banca centrale olandese, Klaas, prende le distanze dal suo Governo contrario agli eurobond. "Questo è un test per l'Eurozona., credo che la richiesta di solidarietà sia estremamente logica. Come attui questa solidarietà è una decisione politica:, ha detto in un'intervista al quotidiano online Nrc.Knot si dice dunque favorevole a una rete di protezione. "La politica monetaria non può fare tutto da sola:Perciò è certamente desiderabile se qualcosa di comune emergesse anche dai Governi:. In cambio, noi possiamo acquistareha spiegato nel sottolineare di ritenere necessaria una "combinazione didove serve l'aiuto".