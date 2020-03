Banche centrali lanciano azione coordinata. Fed porta tassi a zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, per sostenere la liquidità dei mercati finanziari e porre rimedio agli effetti della, che sta sconvolgendo le borse mondiali. Un'azione coordinata di questo tipo si era vista solo durante la8, per far fronte al tracollo dei mercati finanziari, seguito alhanno annunciatoper offrire maggiore liquidità al sistema finanziario, attraverso. Lo annuncia la BCE, spiegando che queste banche centrali hanno concordato di, in modo che il nuovo tasso praticato sarà il tasso swap sull'indice overnight in dollari USALe linee di swap sono strumenti permanenti - spiega la BCE - e rappresentano un'importanteper alleviare le tensioni nei mercati di finanziamento globali, contribuendo così adi tali tensioni, sia a livello nazionale che all'estero.Per aumentare l'efficacia delle linee di swap, le banche centrali coinvolte hanno deciso di condurreA, ciascuna nella propria giurisdizione, in aggiunta alle operazioni settimanali già offerte.Queste modifiche entreranno, da lunedì 16 marzo, e durerannoa sostenere il regolare funzionamento dei mercati di finanziamento in dollari USA.L'azione coordinata era già stata, che ieri sera era, a soli due giorni dalla riunione di politica monetaria (FOMC) già in programma per il 17-18 marzo, portando ied annunciando un piano didi dollari.Il Presidente della Fed,, ha definito "non appropriati" i tassi di interesse negativi. Una decisione accolta con una certadal presidente americano, che ha parlato di. Venerdì scorso, il leaders statunitense aveva annunciato lo, una decisione che apre la porta all'utilizzo di 50 miliardi di fondi di emergenza federali per superare la crisi che sta investendo anche gli USA.La, riunitasi per aderire all'azione coordinata, ha(circa 112 miliardi di dollari) ed ha introdottocolpite dalla pandemia.La, banca centrale cinese, nel frattempo, ha iniettato(14,3 miliardi di dollari) nel sistema finanziario per mantenere una adeguata liquidità. ma mantiene tassi di interesse fermi al 3,15%.Anche la banca centrale dellaè intervenuta,, mentre la banca centrale dell', intervenuta già sui tassi ad inizio mese, ha assicurato chenei mercati di di finanziamento a breve.