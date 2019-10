Banche, calo dei npl: -30% nel 2018 a 86 mld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A fine 2018 la, con un, portandosi a un, ben al di sotto della metà dei 198 miliardi toccati nel 2015.A dirlo è uno studio Mediobanca che ha analizzato 422 bilanci, di cui 43 consolidati, con l'esclusione di Cdp dai dati aggregati. Dal report è emerso che nel 2018 i principali istituti hannoattraverso la cessione di pacchetti di npl a veicoli specializzati nella gestione di crediti problematici, la gestione interna, la svalutazione contabile e l'allocazione tra le attività in via di dismissione.: le banche Commerciali (16%) sono in linea con la media, le Bcc segnano un valore superiore (16,9%), mentre le Popolari un certo ritardo (15%).Lo studio ha anche evidenziato il. Il roe 2018 del sistema è positivo (5,4%): l'utile aggregato è stato pari a 10,6 miliardi di euro (invariato rispetto all'anno precedente).Al risultato positivo hanno contribuito le, 18 da parte delle Bcc (percorso iniziato nel 2016), 5 da Intesa Sanpaolo e 3 da Crédit Agricole Cariparma.Fronte, le banche hanno effettuato un, -7,1% il costo degli oneri amministrativi. Sempre dallo studio Mediobanca è emerso il, sceso dal 75,1% (2017) al 66,9% (2018): le Bcc (75,1%) e le Popolari (72,3%) si segnalano per valori elevati, al di sopra della media generale, mentre le Commerciali si attestano al 65,9%.Quanto a costo del lavoro, la(-4%, con poco meno di 7.000 unità), seguite dalle Popolari (-3%, per poco meno di 2.000 unità), e in leggero calo quella delle Bcc.(-17,4%), soprattutto con l'incentivazione all'esodo: quasi 2.000 (7,3%) gli sportelli chiusi nel 2018.Infine, lae scende aIl conto economico vede inoltre l(+6,1% sul 2017) e dei dividendi incassati (+8,4%), la flessione dei ricavi commissionali (-1,5%) e del, che passa da 1,2 miliardi nel 2017 a 0,7 miliardi nel 2018, l'i (+2,1%), quale saldo delle dinamiche precedenti, le, che calano del 46,4% (-9,1 miliardi), da 19,7 miliardi a 10,6 miliardi.