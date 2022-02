Banche, BRI: coefficienti patrimoniali stabili in primo semestre 2021

Lunedì 21 Febbraio 2022, 14:45







(Teleborsa) - I coefficienti patrimoniali delle banche sono rimasti stabili e i coefficienti di liquidità sono ulteriormente migliorati nel primo semestre del 2021, anche se la crisi pandemica è proseguita. Lo afferma la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) sulla base dei dati di fine giugno 2021, dai quali emerge anche che i coefficienti di leva finanziaria sono diminuiti a causa della scadenza di alcune misure di sostegno. Il rapporto, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, illustra l'impatto del quadro di Basilea III, compresa la finalizzazione delle riforme di Basilea III nel dicembre 2017 e il completamento del quadro del rischio di mercato nel gennaio 2019.



Rispetto al periodo di riferimento di fine dicembre 2020, il coefficiente patrimoniale medio di capitale primario di classe 1 (CET1) nel quadro iniziale di Basilea III è rimasto stabile al 13,2% per le banche del gruppo 1 ed è diminuito dal 16,3% al 16,2% per le banche del gruppo 2. Le banche del gruppo 1 sono quelle che hanno un capitale Tier 1 superiore a 3 miliardi di euro e sono attive a livello internazionale. Tutte le altre banche sono considerate banche del gruppo 2.