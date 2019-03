Banche in calo a Piazza Affari

Ultimo aggiornamento: 19:34

Chiusura di settimana in affanno per tutte le Piazze europee, compresa Milano (Ftse Mib -1,38% a 21.078 punti). A pesare l'incertezza sull'iter della Brexit e la contrazione dell'indice pmi dell'Eurozona ma anche di Francia e Germania. Un andamento che ha riportato lo spread tra Btp e Bund a risalire a 250 punti base (a fine giornata a 248) dopo che iltasso del titolo decennale tedesco è tornato sotto zero per la prima volta dal 2016. A Piazza Affari sotto pressionesoprattutto le banche con Unicredit che cede il 4,53%, Banco Bpm il 4,35%, Ubi il 4,48%, Intesa Sanpaolo il 2,64% e Mps il 2,12%.I titoli bancari sono stati colpiti anche dalla copertura avviata da Credit Suisse che resta ancora cauta sul settore, convinta che gli istituti di credito italiani potrebbero incontrare difficoltà sui proventi da interessi e i problemi legati alla qualità degli asset. Credit Suisse ha avviato la copertura sul titolo Intesa Sanpaolo (-2,44%) a "underperform" con target price a 1,8 euro. Giudizio "neutral" per Unicredit (-3,02%) e prezzo obiettivo 13,3 euro.