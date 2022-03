Banche, BCE: progressi su rischi climatici, ma restano lacune

(Teleborsa) - Sebbene le banche europee abbiano compiuti passi avanti nella divulgazione dei rischi climatici e ambientali, la Banca centrale europea (BCE) afferma che nessuna banca soddisfa pienamente le aspettative di vigilanza. Francoforte, che ha pubblicato oggi una valutazione aggiornata dei progressi rispetto a novembre 2020, riconosce comunque che più banche ora divulgano informazioni significative sui rischi climatici e ambientali. Ad esempio, oltre il 70% delle banche valutate, rispetto a poco più del 50% nel 2020, ora spiega come il loro consiglio di amministrazione supervisiona tali rischi.

"Tuttavia, il livello generale di trasparenza è ancora insufficiente", sottolinea la vigilanza BCE. Circa il 75% delle banche non rivela se i rischi climatici e ambientali hanno un impatto materiale sul proprio profilo di rischio, anche se circa la metà delle banche che non lo fanno ha dichiarato alla BCE di considerarsi esposta a tali rischi. E quasi il 60% delle banche del campione non descrive come il rischio di transizione o il rischio fisico potrebbero influenzare la propria strategia.

Anche la divulgazione da parte delle banche delle principali metriche non è sufficientemente in linea con le aspettative di vigilanza, con solo il 50% circa che pubblica indicatori chiave di performance o di rischio sui rischi climatici e ambientali. Inoltre, solo il 15% dichiara emissioni finanziate di Scope 3, che coprono le emissioni che si verificano lungo l'intera catena del valore delle attività di business, comprese quelle delle controparti legate ai portafogli creditizi.

Inoltre, molte banche non motivano a sufficienza le proprie informative sui rischi climatici e ambientali. Ad esempio, quasi il 30% delle banche che si sono impegnate ad allineare le proprie esposizioni all'Accordo di Parigi non fornisce alcuna informazione a sostegno di ciò. Poiché un numero crescente di banche si impegna a intraprendere iniziative a zero netto, gli utenti delle informative bancarie cercheranno sempre più informazioni più dettagliate sui progressi delle banche e sui rischi che ne derivano in caso di mancato allineamento.