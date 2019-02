Banche: assunti 20 mila giovani in 6 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lerispondono allae, anzi, spingono verso il tanto, e da più parti, sospirato. Dali primi otto gruppi bancari italiani hanno assunto. Lo dice un'analisi della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi).Circa ildelle assunzioni complessive ha riguardato personale femminile e ilil personale maschile. I nuovi ingressi hanno bilanciato i 40.000 esuberi del settore già completati, tutti gestiti solo con pensionamenti e prepensionamenti volontari.Insi è assistito, contemporaneamente, alla perdita diposti di lavoro in banca: per ildi questi (circa 229.000) si è trattato di licenziamenti.In Italia le crisi bancarie e gli esuberi sono state gestite con il fondo esuberi e il fondo per l'occupazione. "afferma il Segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.