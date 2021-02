© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si alza oggi, venerdì 5 febbraio, il sipario suildegliA causa della pandemia che non ha reso possibile per la comunità finanziaria riunirsiin un unico luogo,ha voluto mantenere questo importante appuntamento trasferendo le attività congressuali sulla rete e garantendo lo svolgimento dellain modalità live con molti e ricchi appuntamenti in agenda.Il tradizionale evento annuale, cui parteciperà iled i principali esponenti dellarappresenterà, come sempre, un importante momento di riflessione sui cambiamenti in atto nell'ambito dell'intera industria bancaria. Spazio a, con un focus sulle tematiche diCome di consueto, domani mattina, sabato 6 febbraio, riflettori puntati suldel Governatore della Banca d'Italia,"Siamo certi - ha detto Massimopresidente di Assiom Forex- che anche quest'anno il Congresso annualeovvero unire lechiamando ciascuno ad apportare il suo prezioso contributo innovativo. L'ostacolo rappresentatopuò comunque rappresentareper molti, diIntesa Sanpaolo in qualità di main partner del Congresso, ha sostenuto attivamente l'evento e anche attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking della banca ha collaborato alla realizzazione di momenti di confronto finalizzati a offrire un aggiornamento costante sulle tematiche di più stringente attualità, in unper la