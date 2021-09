Banche, Agenzia Entrate: incentivi DTA applicabili a più fusioni distinte

Mercoledì 8 Settembre 2021, 15:00

(Teleborsa) - L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali, affermando che gli incentivi fiscali alle aggregazioni bancarie si possono applicare a "più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021". Finora, l'interpretazione prevalente era che gli incentivi si potessero applicare potenzialmente a più operazioni, purché sincroniche.

La normativa a cui l'Agenzia delle Entrate fa riferimento è quella introdotta dal governo di Giuseppe Conte. La Legge di Bilancio per il 2021 ha infatti consentito la trasformazione in credito d'imposta di attività per imposte anticipate (deferred tax asset o DTA) in caso di aggregazione aziendali approvate entro il 31 dicembre 2021.

"Si può ritenere che la disciplina in esame sia applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, fermo restando che ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto", si legge nelle conclusioni della Risoluzione n. 57/E del 7 settembre 2021. "Quindi - prosegue il documento - se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un'operazione successiva".

L'Agenzia delle Entrate fornisce anche un esempio: "Si pensi al caso di una fusione tra due soggetti, A e B, e di un successivo conferimento d'azienda da parte della società risultante dalla fusione a un terzo conferitario, C. Ipotizzando che l'attivo di A sia maggiore dell'attivo di B, a sua volta maggiore di quello di C, si avrebbe una prima trasformazione di DTA fino al 2% dell'attivo di B per effetto della fusione e poi una seconda trasformazione di DTA fino al 2% degli attivi conferiti (ovvero di A e B)". In questa situazione, "la norma sarebbe formalmente rispettata e l'attivo di B avrebbe concorso due volte alla trasformazione di DTA - viene spiegato - Si tratta quindi di un'interpretazione che condurrebbe a un'incoerenza e a una contraddittorietà del sistema, che inducono a superare il tenore letterale della stessa".