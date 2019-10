Banche: Abi, sul contratto disponibili a confronto su contenuti normativi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nel nuovo round per il rinnovo del contratto nazionale, ma una. È continuato infatti il confronto tra, proseguendo l'esame degli aspetti normativi del contratto per affrontare poi il tema economico. Nel corso della riunione Abi ha rassegnato alle Organizzazioni sindacali la posizione associativa sui diversi temi contenuti nella piattaforma e, a supporto dell'esposizione, sono state consegnate ai Sindacati articolate schede sui singoli temi."Dopo l'ultimo incontro abbiamosulla costituzione di un organismo quale sede per un confronto continuo sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nel mondo bancario. Nell'ottica di proseguire concretamente il negoziato – sottolinea– abbiamo fornito oggi un quadro ampio sui profili normativi contenuti nella piattaforma sindacale per il rinnovo e su cui vogliamo confrontarci, secondo il percorso condiviso a luglio scorso".Abi – informa l'Associazione di Piazza del Gesù in una nota - ha illustrato la propria posizione contenuta in(ambito di applicazione del contratto nazionale, rapporto tra livelli di contrattazione, flessibilità e semplificazione, occupazione e formazione, diritti e tutele, classificazione del personale) e checontenute nella piattaforma presentata dai Sindacati, gli strumenti necessari alle persone ed alle banche per affrontare le sfide che stanno vivendo a partire dalla profonda trasformazione tecnologica, nonché le condizioni di sostenibilità necessarie alle banche stesse per essere competitive e svolgere la funzione di efficace sostegno all'economia reale (famiglie, imprese e territori).In occasione dell'incontro,che consenta alle donne vittima di violenza e in difficoltà economica di sospendere le rate dei finanziamenti in essere ovvero di poterli rinegoziare. È un ulteriore segno tangibile dell'unità di intenti delle Parti sociali di settore nel contribuire anche concretamente a questo sensibile tema sociale, già testimoniata dalla "Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro" sottoscritta lo scorso febbraio.