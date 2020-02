Banche, ABI: sofferenze nette in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le(cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) asi sono attestate ain calo rispetto ai(-4,4 miliardi pari a -13,7%) e ai 64,1 miliardi di dicembre 2017 (-36,6 miliardi pari a -57,1%). Rispetto al livello massimo delleraggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di(pari a -67,0%). E' quanto emerge dalIl rapportosu impieghi totali si è attestato(era 1,85% a dicembre 2018, 3,70% a dicembre 2017 e 4,89% a novembre 2015).a gennaio 2020, di quasi 87 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (variazione pari a +5,9% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimidi circa 7 miliardi di euro in valore assoluto (pari a -2,8%).risulta inA gennaio 2020 i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento si attestano suIl tasso medio sul totale dei prestiti è pari al(2,48% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è risultato pari a(1,44% a dicembre 2019, 5,72% a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è risultato pari a% (1,37% il mese precedente; 5,48% a fine 2007).Dai dati al 31 gennaio 2020, emerge che irispetto a un anno prima (+0,1%). Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d'Italia, relativi ai finanziamenti a famiglie e imprese (calcolati includendo i prestiti cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni, ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). Sulla base degli ultimi dati relativi a dicembre 2019 ,si conferma la crescita dell'ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie registra una variazione positiva di