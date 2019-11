Banche, ABI: Intelligenza artificiale per migliorare il servizio al cliente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per un miglior servizio ai clienti. Una indagine condotta da, il Centro di ricerca per l'innovazione e la banca promosso dall'Associazione bancaria, evidenzia infatti che perdi credito l'intelligenza artificiale èmentredichiara che ilrispetto all'anno precedente.in cui si sta studiando l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale riguardano tutti il servizio al cliente, in particolare la gestione dei. E' quanto emerge da un campione rappresentativo, composto da 22 banche e gruppi bancari e 4 outsourcer interbancari. Ilsta sviluppando e implementando soluzioni di Intelligenza artificiale nel campo dellaIn questo comparto un terzo dei progetti segnalati è già in produzione e oltre il 40% in fase pilota per una prima sperimentazione. Nell'area dei servizi al consumatore, la cosiddetta, sta lavorando ilrispondenti. È un ambito che prevede, tra l'altro, diverse soluzioni di Intelligenza artificiale, fra cui la proposta die la costruzione di. Anche i campi relativi al credito, alla gestione della sicurezza, alla finanza hanno evidenti riflessi sui clienti.Guardando agli altri ambiti di possibile applicazione,il cosiddetto knowledge transfer. Il riferimento è all'help desk interno, al knowledge management interno, ai servizi intranet. Su tutto questo sta lavorando il 35% dei partecipanti all'indagine.