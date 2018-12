Banche, Abi: Atm e Pos, online audioguide per non vedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: in arrivano le audioguide concepite perche le agevolano nell'utilizzo degli sportelli automatici Atm e dei Pos delle banche. L'iniziativa, informa un comunicato, rientra nel quadro delle azioni previste dal protocollo d'intesa tra(Associazione bancaria italiana) e U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus APS), per la realizzazione di attività congiunte e progetti sperimentali di informazione ed educazione finanziaria, ed è stata sviluppata con la collaborazione di Bancomat e con il Centro nazionale del libro parlato di U.I.C.I.- Da scaricare online, le audioguide sono state realizzate "con l'obiettivo di favorire l'accessibilità ai servizi e agli strumenti di pagamento indicati in, rispondendo così a specifiche richieste della clientela per operare in autonomia. Col processo di digitalizzazione in atto e il maggior ricorso allagli sportelli automatici bancari e i terminali per i pagamenti con carte assumono infatti un ruolo sempre più rilevante nelle abitudini delle persone".