Bancarotta gruppo Tecnis, 4 arresti e sequestro da 94 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lasta eseguendo un'ordinanza diemessa dal Gip del Tribunale etneo(agli arresti domiciliari) indagate, in concorso, perper distrazione per fatti relativi alloe di società consortili controllate, dichiarato dal Tribunale di Catania nel giugno 2017.Allo stesso tempo, i Finanzieri stanno procedendo all'preventivo didi euro finalizzato alla confisca del profitto criminale conseguito dagli indagati., convenzionalmente nota come, informa una nota, ha consentito dioperate dalla precedente governance di una delle realtà imprenditoriali più significative nel panorama nazionale delle imprese di costruzioni generali e di ingegneria, attiva nel settore della