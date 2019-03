Bancari positivi, Unicredit guida i rialzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in buon rialzo il titolo Unicredit, in guadagno dell'1,05% sui valori precedenti facendo meglio degli altri titoli bancari quotati a Piazza Affari.Nella lettera al risparmiatore, pubblicata domenica 24 Marzo 2019, dal Il Sole 24 Ore, l'istituto di Piazza Gae Aulenti conferma l'obiettivo di ricavi a fine 2019 per 19,8 miliardi di euro.Lo scenario su base settimanale dell'istituto di credito rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Unicredit restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 11,61 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 11,3. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 11,11, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.