Banca Valsabbina, finanziamenti da 10 mln per le imprese sociali

(Teleborsa) - Un, in collaborazione con ilha avviato un programma dedicato alle imprese sociali con investimenti fino a un massimo di 500mila euro ciascuno, per una media di 140mila euro, destinati a 70 progetti.Il programma prevede la: i fondi provengono dal budget del, per la promozione dell'occupazione sostenibile, una protezione sociale adeguata ai lavoratori e un miglioramento delle condizioni di lavoro in tutta Europa.Grazie alla garanzia dell'EaSI, Banca Valsabbina potrà chiederealle imprese sociali al momento della richiesta del prestito e soprattutto"Siamo convinti che l'impegno di una banca, in particolare di una banca del territorio, includa anche il sostegno alle imprese sociali che operano nel campo del Terzo Settore", ha dichiarato, Direttore Generale di Banca Valsabbina. "Siamo felici per questo accordo perché consentirà di dare un sostegno concreto a queste imprese".