Banca Sistema, volumi factoring raggiungono 2,5 miliardi di euro al 30 settembre

Giovedì 14 Ottobre 2021, 11:00







(Teleborsa) - Banca Sistema, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha comunicato di aver raggiunto i 2,5 miliardi di euro di volumi factoring al 30 settembre 2021, registrando una crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2020. La società ha inoltre reso noto di aver acquisito oltre 100 nuovi clienti factoring, da cui sono stati acquistati il 12% del totale dei crediti ceduti alla Banca nei primi nove mesi del 2021.



"L'acquisizione di nuovi clienti e la crescita dei crediti commerciali acquistati confermano il ruolo che il gruppo Banca Sistema ricopre nel comparto del Factoring supportando in modo flessibile i fabbisogni di capitale circolante dei fornitori della Pubblica Amministrazione in svariati settori come energia, trasporti, sanitario, assistenza domiciliare e socioassistenziale, cooperative sociali", ha commentato Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema.