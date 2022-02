Banca Sistema, utile netto a 23,3 milioni al 31 dicembre

(Teleborsa) - Banca Sistema ha chiuso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 con un utile netto pari a 23,3 milioni, rispetto ai 26,2 milioni dello stesso periodo del 2020, che includeva il risultato riveniente dalla vendita del 25% del capitale della controllata ProntoPegno (1,1 milioni, registrato nel secondo trimestre del 2020). L'utile prima delle imposte al 31 dicembre 2021 è pari a 34,5 milioni.

Il margine di interesse, pari a 82 milioni, è in aumento del 10%. Il margine di intermediazione si attesta a 108 milioni (+6%).

Il Patrimonio netto di Gruppo si attesta al 31 dicembre 2021 a 256 milioni, al netto del Patrimonio di terzi pari alla stessa data a 9,6 milioni.

Al 31 dicembre 2021 i coefficienti patrimoniali, calano rispetto al 30 settembre a seguito dell'aumento dei Risk Weighted Assets, in prevalenza per i maggiori impieghi vs imprese ed in misura minore per l'aumento degli scaduti, si attestano a: CET1 ratio 11,6% (12,2% al 30 settembre 2021); TIER 1 ratio 14,6% (15,4% al 30 settembre 2021); Total Capital ratio 14,6% (15,4% al 30 settembre 2021).