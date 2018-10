Banca Sistema, utile netto a 19,1 milioni. In forte aumento le commissioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Sistema ha chiuso idell'anno con un(21,8 milioni al 30 settembre 2017), cui corrisponde un return on average equity (ROAE) del 18%, in linea con il Piano Strategico.Ilrisulta stabile a 53 milioni di euro, ilè salito invece del 3% a quota 64,5 milioni di euro., grazie alla maggiore crescita delle commissioni factoring (+3,5 milioni a/a).A livello patrimoniale ilè pari al 11,1%, ilal 11,8%, ilal 14,2%. Tutti e tre i coefficienti risultano ampiamente superiori ai requisiti minimi e in linea con le previsioni di Piano.Quanto all'outlook Banca Sistema rileva che "il terzo trimestre 2018 ha confermato un" e che "l'ulteriore consolidamento dei business del factoring e della cessione del quinto sarà anche uno dei principali obiettivi dei prossimi anni".