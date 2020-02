Banca Sistema, utile netto 2019 cresce del 9% a quasi 30 milioni

Banca Sistema chiude l'esercizio 2019 con un utile netto di 29,7 milioni in crescita del 9% rispetto all'anno precedente. Il margine di interesse è pari a 80,7 milioni è in aumento dell'8% anno su anno. Il dividendo per azione sale a 0,093 euro da 0,087 euro nel 2018.



«Banca Sistema chiude un 2019 ancora in crescita con un utile netto in aumento del 9%, un ritorno sul capitale del 18%, coefficienti patrimoniali significativamente rafforzati, volumi e impieghi che continuano a crescere nel factoring, nella cessione del quinto e nel credito su pegno, business quest'ultimo in cui a fine 2019 abbiamo annunciato l'acquisizione del ramo di Intesa Sanpaolo», ha commentato Gianluca Garbi, ceo di Banca Sistema.







