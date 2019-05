Banca Sistema, turnover factoring già oltre il miliardo di euro

(Teleborsa) - Continua a crescere il factoring di Banca Sistema. Già da metà maggio 2019 il turnover factoring (il flusso lordo dei crediti ceduti dalla clientela alla società di factoring in un determinato intervallo di tempo, ndr) ha superato il miliardo di euro, in aumento di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2018.



Gianluca Garbi, CEO della banca specializzata nel factoring: "Siamo particolarmente lieti di questo nuovo importante traguardo che conferma la capacità di crescita della Banca in un contesto di redditività del capitale a doppia cifra e di forte solidità patrimoniale, che verrà ulteriormente rafforzata con il riconoscimento della riduzione degli assorbimenti patrimoniali della cessione del quinto approvati dal Parlamento europeo come modifica alla CRR, e di cui si attende presto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale". © RIPRODUZIONE RISERVATA