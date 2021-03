Banca Sistema, ok al piano 2021-2023: punta a 150 milioni di impieghi nel credito su pegno

Via libera al Piano Strategico 2021-2023 di Banca Sistema. L'istituto prevede un incremento degli impieghi del factoring a doppi cifra (+20% la crescita annua), con un obiettivo al 2023 di 2,6 miliardi, e un aumento dei volumi con target al 2023 di 4,8 miliardi (+16% annuo). La previsione è che la progressione degli impieghi al terzo anno di piano porterà l'income margin del factoring in un intorno del 5%.

Per la cessione del quinto si prevedono azioni mirate che porteranno gli impieghi a fine 2023 a 1,26 miliardi, con una crescita annua dell'11% rispetto al 2020 e con un income margine al 2023 del 3,1%.

Per il credito sul pegno, tramite la controllata ProntoPegno, si prevede al terzo anno del piano di raggiungere 150 milioni di impieghi (+23% annuo), una crescita guidata dal consolidamento del ramo acquisto nel 2020 da Intesa Sanpaolo e da altre iniziative, con un income margin al 2023 del 16,6%.

"Guardando al 2023 vogliamo cavalcare le opportunità offerte dallo scenario macroeconomico per consolidare la nostra posizione nel business del factoring - ha commentato Gianluca Garbi, ceo di Banca Sistema - evolvere nel settore della cessione del quinto affiancando i nostri clienti/agenti/mediatori con nuova tecnologia e far prendere il volo alla nostra posizione nel settore del credito su pegno, offrendo ai cittadini un aiuto concreto per rispondere al crescente bisogno di liquidità in modo innovativo".

Nel triennio tra le azioni previste ci sono l'estensione e l'accelerazione dello smartworking, la digitalizzazione dei processi sia per i clienti che per altre controparti e la possibile societarizzazione per il factoring e la cessione del quinto.

L'istituto prevede infine un cost income al terzo anno in calo al 49%, con una crescita totale degli impieghi oltre 4,1 miliardi (+17%). Il costo di rischio resterà tra 35 e 40 punti e gli indici di patrimonializzazione cet 1 e tc ratio saranno rispettivamente al 12% e al 14%.

Ultimo aggiornamento: 15:58

