Banca Sistema, oltre 4 miliardi di volumi factoring a metà novembre

Banca Sistema Factoring prosegue la sua attività a sostegno delle imprese e conferma una crescita dei volumi a doppia cifra registrando 4,2 miliardi di euro di crediti acquistati a metà novembre, + 16% su base annua. L'istituto si conferma un primario operatore nel factoring a supporto delle imprese fornitrici della Pubblica amministrazione, con un portafoglio clienti che è continuato a crescere nel 2023 raggiungendo oltre 120 nuovi clienti da inizio anno e una platea di clienti sempre più eterogenea per tipologia di attività e per size.

Andrea Trupia, direttore divisione factoring di Banca Sistema, ha commentato: “Il superamento dei 4 miliardi di euro di crediti acquistati a metà novembre è un ottimo risultato che abbiamo ottenuto grazie alla solidità della Banca e alla professionalità e specializzazione di tutto il team factoring.

Un elemento centrale del nostro servizio è la vicinanza alle specifiche esigenze di ogni cliente e in questa prospettiva la divisione factoring continua a crescere non solo nel factoring, ma anche con la recente introduzione dell’attività di servicing per i veicoli di cartolarizzazione e il tradizionale servicing a terze parti con la collection di crediti verso la Pubblica amministrazione senza che i crediti siano ceduti alla banca".