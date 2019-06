Banca Sistema conferisce ramo azienda Credito su Pegno in ProntoPegno

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha approvato il conferimento del ramo d'azienda del Credito su Pegno in ProntoPegno, società interamente posseduta da Banca Sistema.



Il ramo d'azienda, per un totale attivo di circa 8 milioni di euro, è costituito quasi totalmente da crediti garantiti da pegno ed include 11 risorse e 6 filiali. La valorizzazione del ramo da parte dell'esperto incaricato per la perizia è di 4,66 milioni di euro.



Il conferimento del business del Credito su Pegno in una società dedicata - sottolinea Banca Sistema - permette di cogliere le prospettive di crescita emerse già nei due anni successivi all'avvio del business".



L'operazione, soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza e senza alcun impatto a livello consolidato, sarà perfezionata entro la fine di agosto 2019.