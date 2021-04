30 Aprile 2021

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile di 25,7 milioni di euro (a livello di consolidato 25,8 milioni) e deliberato l'attribuzione dell'utile di esercizio 2020 come segue: destinazione a riserva per utili portati a nuovo, dell'importo pari a 19.311.856,49 euro e destinazione a dividendo, dell'importo residuo pari a 6.433.684,16 euro corrispondenti a 0,080 euro per ciascuna azione ordinaria (25% dell'utile di gruppo).

I soci hanno rinviato il pagamento dei dividendi rivenienti dagli utili relativi agli esercizi 2019 e 2020, pari a complessivi 13.912.842 euro, corrispondenti a 0,173 euro per azione, a una data successiva al 30 settembre 2021, approvate le Politiche di Remunerazione per l'anno 2021, deliberato favorevolmente alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per il supporto dei piani incentivanti del management.

L'assemblea ha inoltre deliberato la nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023, del consiglio di amministrazione, composto da 9 membri, nelle persone di: Luitgard Spögler, Gianluca Garbi, Daniele Bonvicini, Daniele Pittatore, Giovanni Puglisi, MariaLeddi, Carlotta De Franceschi, Marco Giovannini, Francesca Granata, tratti dalla lista di maggioranza presentata da società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., titolare del 23,10% delle azioni ordinarie. Luitgard Spögler è stato nominato presidente del cda.