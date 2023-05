Banca Sistema, utile netto del trimestra a 3,7 milioni

Il consiglio di amministrazione di Banca Sistema ha approvato gli schemi di bilancio consolidato al 31 marzo 2023, chiusi con un utile netto di 3,7 milioni, rispetto ai 4,4 milioni dello stesso periodo del 2022.

La business line del factoring - si legge in una nota - ha registrato una solida crescita, con volumi (turnover) pari a 1.069 milioni, pari ad una crescita del 9% annuo. Gli impieghi factoring al 31 marzo 2023 si attestano a 1.576 milioni, in aumento rispetto ai 1.501 milioni al 31 dicembre 2022 e in calo rispetto al 31 marzo 2022 (1.632 milioni), per una diversa dinamica degli incassi. Con riferimento alla business line cessione del quinto, il gruppo ha erogato crediti per 37 milioni (capitale finanziato), in calo rispetto allo scorso anno (47 milioni) ed esclusivamente con il canale Diretto (QuintoPuoi). Lo stock dei crediti al 31 marzo 2023 ammonta a 903 milioni, in calo su base annua (919 milioni) e rispetto al 31 dicembre 2022 (933 milioni). Gli impieghi del credito su pegno si attestano al 31 marzo 2023 a 109,4 milioni, in aumento del 19% annuo.

Il margine di interesse, pari a 20,6 milioni, è rimasto sostanzialmente stabile. Le commissioni nette, pari a 4,6 milioni, sono in crescita su base annua (3,7 milioni al 31 marzo 2022) in prevalenza per il maggior contributo delle commissioni attive del credito su pegno. Il margine di intermediazione si attesta a 25,3 milioni, in aumento del 3% annuo e sostanzialmente in linea con l’ultimo trimestre del 2022, con un costo della raccolta ad oggi più alto.

Per quanto riguarda le previsioni per il 2023, l'istituto sottolinea che «l’incremento del costo della raccolta, generato dall’attuale contesto di mercato, non è stato completamente trasferito nel rendimento dei portafogli di crediti originati, tenuto conto che una porzione riferita al portafoglio cessione del quinto è a tasso fisso, per cui non vi è stata una crescita rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente del margine di interesse.

Nei prossimi trimestri - conclude la nota - si ipotizza una progressiva crescita della redditività dei nuovi impieghi originati. Il risultato nel suo complesso per il 2023 sarà influenzato da operazioni il cui esito dipende, tra le altre cose, dall’andamento economico e di mercato, le cui dinamiche sono a tutt’oggi incerte».