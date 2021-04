29 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - L'assemblea di Banca Sella ha approvato il bilancio 2020 e la destinazione dell'utile di esercizio con un dividendo pari a 0,02050 euro per azione, per un monte dividendi complessivo di 13,7 milioni di euro. Il bilancio 2020 di Banca Sella si è chiuso con un utile netto pari a 27,4 milioni di euro, rispetto ai 35,4 milioni di euro dell'anno precedente, principalmente per effetto delle maggiori rettifiche derivanti da una prudente valutazione del rischio di credito.

Il Cet1 si è attestato a 16,34%, mentre la fiducia dei clienti è testimoniata da uno dei migliori risultati di sempre della raccolta: la raccolta diretta si è attestata a 12 miliardi di euro (+9,1%), la raccolta globale al valore di mercato si è attestata a 30,1 miliardi di euro (+7,9%), la raccolta netta è stata di 2 miliardi di euro. In crescita anche gli impieghi, pari a 7,7 miliardi di euro (+4,8%). L'Npl Ratio netto è sceso al 2,7% dal 3,5% di fine 2019.

Il buon risultato di Banca Sella s'inserisce nell'andamento positivo di tutto il gruppo Sella, il cui bilancio consolidato 2020 è stato presentato oggi all'assemblea della capogruppo Banca Sella Holding. Il bilancio consolidato si è chiuso con un utile netto di 29,6 milioni di euro, rispetto ai 34 milioni di euro dell'anno precedente.