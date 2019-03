Banca Sella, approvato bilancio 2018 e dividendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il bilancio 2018 di Banca Sella si è chiuso con un risultato positivo dell'utile netto pari a 25,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 14,1 milioni di euro dell'anno precedente.Oltre alla conferma della solidità patrimoniale (Cet1 al 14,63% e Total Capital Ratio al 18,06%), il bilancio di Banca Sella si è chiuso con la crescita della raccolta diretta che si è attestata a 10 miliardi di euro (+1,8%), la tenuta degli impieghi pari a 7 miliardi di euro, la crescita del margine di interesse a 145,7 milioni di euro (+2,9%) e un margine di intermediazione stabile a 355,6 milioni di euro.Sono ulteriormente migliorati tutti gli indici relativi alla qualità del credito e l'Npl Ratio netto è sceso al 4,5%.Il Consiglio d'Amministrazione di Banca Sella, inoltre, ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,012 euro per azione, per un monte dividendi complessivo di 8 milioni di euro.