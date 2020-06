Banca Profilo, Fondo Sator punta a valorizzare quota controllo

(Teleborsa) - Il Fondo Sator ha avviato un processo finalizzato alla valorizzazione della partecipazione di controllo detenuta in Banca Profilo che sarà gestito con l'assistenza dell'advisor finanziario Lazard. Il tutto - si legge in una nota - in coerenza con le proprie politiche di investimento e con l'imminente termine di durata del Fondo.



Nell'ambito del più ampio riassetto azionario il Fondo verificherà, alla luce anche di preliminari interlocuzione intercorse, l'interesse di alcuni dei propri quotisti all'investimento diretto nel capitale di Banca Profilo.



Inoltre, la Banca ha valutato positivamente la possibilità di salire al 15% nella partecipazione in Tinaba, con un'ulteriore opzione per altri 5

punti percentuali.





