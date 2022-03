Banca Profilo, fondo Sator entra nella fase finale di liquidazione

Lunedì 7 Marzo 2022, 09:15







(Teleborsa) - Arepo BP, azionista di controllo di Banca Profilo, ha reso noto che Sator Capital Limited, gestore del Fondo Sator Private Equity Fund, "A", e che detiene l'intero capitale di Arepo BP, ha comunicato che il fondo (al termine del secondo periodo di proroga) è entrato a far data dal 5 marzo 2022 nella fase di liquidazione. Il tutto avviene in applicazione dei termini previsti dal regolamento del fondo stesso e sotto la disciplina del diritto inglese, sottolinea una nota.



La fase formale di liquidazione, che non ha una scadenza prefissata, avviene in continuità con l'attuale gestione del fondo e sarà, quindi, curata sempre dal gestore SCL. La fase di liquidazione vedrà il proseguimento - con i medesimi obiettivi di massimizzazione del valore - delle attività di disinvestimento delle partecipazioni ancora detenute dal fondo, incluso il processo già avviato da Arepo BP per la cessione della partecipazione (pari al 62,4% del capitale sociale) detenuta in Banca Profilo.