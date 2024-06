Martedì 11 Giugno 2024, 06:00

Barents Re, gruppo di riassicurazione europeo da anni con la tentazione di comprare una banca in Italia, fa un quinto tentativo. Barents, secondo quanto risulta al Messaggero, è il pretendente principale per l’acquisizione di Banca Profilo, istituto specializzato nel Private & Investment Banking di proprietà della Sator di Matteo Arpe, ex ad di Capitalia. Il gruppo riassicurativo che opera globalmente in 70 paesi, è in cordata con un altro paio di investitori, uno dei quali è il family office Lmdv, che fa capo a Leonardo Maria del Vecchio che di recente ha messo a segno l’acquisizione di Acqua Fiuggi.

Bot a 12 mesi, nuova asta a giugno: il calendario dell'emissione, il codice ISIN e rendimento

DA SAN MINIATO AI TORLONIA

Da tempo la Profilo che ha una catena di controllo comprendente Arepo BP, Arepo TI e Tinaba, società dal business intrecciato con la private bank milanese, è al centro di tanti corteggiamenti non andati in porto. Ci hanno provato Twenty First Capital che aveva valorizzato il 100% della Profilo circa 180 milioni. Poi ha tentato Banor, un polo indipendente del private banking guidato da Massimiliano Cagliero che aveva fatto un’offerta di 160 milioni che escludeva Tinaba, una fintech partecipata da Sator e dalla stessa Profilo, che consente di gestire il denaro attraverso un’unica app.

Ora è la volta di Barents in cordata con altri due pretendenti. Barents sembra fortemente determinata a fare a breve un’offerta binding sulla maggioranza e a lanciare un’opa sulle azioni residue. Ieri la Profilo ha chiuso a 0,21 euro per una capitalizzazione media dell’ultimo mese di 141,9 milioni su cui verrà tarata l’offerta finale. Questa volta Henri Chalhoub, patron del gruppo delle polizze, operativo in 4 continenti tramite due compagnie di riassicurazione, vuole giocare il tutto per tutto ed evitare un quinto passo falso.

Barents Re ha iniziato a fine 2016 i corteggiamenti sul mercato italiano partendo dalla Cassa di San Miniato, all’epoca controllata dalla fondazione omonima. Il negoziato è andato avanti per molti mesi, alla fine non se ne fece nulla per divergenze sul prezzo e la governance.

L’anno dopo puntò sulla Fucino dei Torlonia, la trattativa saltò per divergenze sulla due diligence e Barents incassò la caparra di tre milioni ora oggetto di contenzioso. Poi ci sono state trattative con Banca Intermobiliare e Gruppo bancario Mediterraneo.