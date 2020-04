Banca Popolare Sondrio effervescente anche per ingresso Unipol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Protagonista del paniere delle MidCap la, che mostra un forte rialzo dell'8,33%. A galvanizzare il titolo, oltre alle tematiche comuni al settore bancario, che oggi è piuttosto ben importato, c'è la comparsa di unaL'ingresso della compagnia nel capitale con una, stando agli ultimi aggiornamenti di Consob, alimentaBanca Popolare di Sondrio, infatti, è in attesa delsulla questione della, che aprirebbe. Fra i papabili c'è ancora BPER, più volte indicata fra le potenziali banche in odore di aggregazione, partner con la Sondrio in unComparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che l'istituto di credito lombardo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,77%, rispetto a +5,36% dell'indice azionario italiano).La situazione di medio periodo di Popolare di Sondrio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,637 Euro. Supporto visto a quota 1,543. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,731.