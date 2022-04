Banca Popolare S. Angelo chiude 2021 in perdita. Pesano voci straordinarie

(Teleborsa) - Banca Popolare Sant'Angelo ha approvato il bilancio 2021, che si è chiuso con una perdita d'esercizio pari a 1,87 milioni di euro, su cui incidono componenti straordinarie, quali criteri normativi più rigorosi per la valutazione delle quote di fondi FIA detenute in portafoglio, maggiore prudenza sugli accantonamenti e il contributo FIDT straordinario erogato per le banche che versano in condizioni di difficoltà. Il 2021 ha visto una crescita sostenuta delle commissioni nette (+12,8% rispetto al 2020), "frutto della validità e sostenibilità del nuovo modello di business basato sulla multicanalità", sottolinea la banca siciliana.

Gli impieghi a clientela si attestano ad 694 milioni di euro. Nel corso del 2021, al netto dei finanziamenti Covid-19, sono stati erogati tra mutui ipotecari e chirografari oltre 100 milioni di euro. L'NPL Ratio netto si è assestato al 5,16% (7,34% nel 2020), mentre l'NPL Ratio lordo al 8,64% (12,58% nel 2020). Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, il CET1 Transitional è al 16,24% (+0,03% rispetto al 2020) e il CET1 Fully Loaded al 14,43% (+0,81% rispetto al 2020).

Alla luce del delicato momento macroeconomico, la banca ha ritenuto opportuno adottare una politica più prudente in termini di rettifiche di valore sul portafoglio dei crediti incrementando ulteriormente, di due punti percentuali, gli accantonamenti sulle sofferenze e mantenendo un livello di copertura dell'intero portafoglio deteriorati al 42,98% rispetto ad una media di sistema che si ferma al 39,8%.

La copertura dei crediti in bonis è stata mantenuta allo 0,80%, coverage superiore alle medie delle banche less significant, pari allo 0,50%, sebbene si fossero verificate le ipotesi di una corposa riduzione. La Raccolta Totale da clientela ordinaria si è attestata a 1.289 milioni di euro di cui: Raccolta Diretta per 957 milioni di euro, in crescita rispetto al 2020 (+8,6 milioni di euro); Raccolta Gestita per 296 milioni di euro, in significativo incremento rispetto al 2020 (+17,5 milioni di euro).

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)