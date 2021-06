Banca Popolare Lajatico, assemblea approva bilancio 2020

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci della Banca Popolare di Lajatico, tenutasi lo scorso 5 giugno, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni, nonché la ripartizione dell'utile netto dell'esercizio, pari a 699.118 euro. 100 mila euro sono andati alla riserva ordinaria, 580 mila alla riserva straordinaria e 19.118 al fondo assistenza e beneficienza.

Via libera dagli azionisti alla delibera assunta dal CdA per sospendere l'emissione di nuove azioni per l'esercizio 2021 e all'autorizzazione a procedere all'acquisto di azioni della banca, in una o più soluzioni e fino all''assemblea ordinaria 2022. L'assemblea ha inoltre ha il valore di 24,30 euro quale prezzo di riferimento da utilizzare come componente della formula adottata per il calcolo del valore di rimborso delle Azioni di Banca Popolare di Lajatico.

I soci hanno preso atto di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa degli Amministratori sulle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dell'Alta Dirigenza e del restante personale dipendente per l'anno 2020" e approvato le deliberazioni contenute nel "Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e dei dipendenti". Nicola Luigi Giorgi e Antonio Quirici sono stati eletti quali consiglieri di amministrazione per il triennio 2021/2023, e Giorgi Nicola Luigi è stato anche confermato alla carica di presidente.