(Teleborsa) - Banca Popolare di Sondrio ha chiuso il 2020 con un(in contrazione del 22,4% rispetto al 2019) e un ROE del 3,7%. La posizione patrimoniale dell'istituto si è ulteriormente rafforzata, con une un Total Capital Ratio al 18,44%1, superiori ai requisiti assegnati dall'Autorità di Vigilanza.Nel corso dell'anno appena concluso, le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese sono state pari a circa 5,5 miliardi di euro (2 miliardi in più rispetto al periodo di riferimento) di cui circa. La banca ha inoltre autorizzato oltre 24 mila domande di moratoria per un debito residuo in linea capitale pari a oltre 4,6 miliardi di euro.In, così come la loro incidenza sul totale dei finanziamenti lordi clientela (NPL ratio lordo al 7,45% dal 12,58% di fine 2019). Nel corso dell'anno sono state perfezionate due operazioni di cessione di sofferenze assistite da garanzia GACS per complessivi circa 1,4 miliardi di euro.Lada clientela ammonta a 35.559 milioni di euro rispetto ai 32.622 milioni di euro di fine 2019 (+9%); quellasi attesta a 34.797 milioni rispetto ai 33.764 milioni di euro dello scorso fine anno (+3,1%). La raccoltaammonta a 1.717 milioni rispetto ai 1.608 milioni di euro del 31 dicembre 2019 (+6,8%)."Non abbiamo mai fatto venire meno il sostegno all'economia reale dei territori in cui siamo presenti e le significative erogazioni, non solo di prestiti garantiti dallo Stato, concesse nel corso dell'anno costituiscono la prova tangibile di quanto fatto - ha dichiarato, direttore generale dell'istituto - In ambito creditizio stiamo lavorando, in una visione di più lungo termine, per privilegiare investimenti orientati alla".