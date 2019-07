Banca Popolare di Bari, il neopresidente Giannelli: al lavoro per rilancio e Spa

(Teleborsa) - Il neopresidente della Banca popolare di Bari, Gianvito Giannelli, indica le priorità di azione per il futuro: "Dal progetto di trasformazione in Spa, "mantenendo 'a valle' la cooperativa per tutelare il legame con il territorio", alla necessità di un rilancio dell'istituto di credito, che permetta di "rafforzare il capitale e ristabilire la reputazione e il dialogo con clienti, dipendenti e soci".



E, in un'intervista all'Ansa, traccia la strada da seguire. Giannelli è subentrato alla guida dell'istituto mercoledì scorso, dopo le dimissioni di Marco Jacobini.



Giannelli sottolinea come l'idea sia quella di "portare a termine questo progetto entro la fine del 2020", se non prima, motivo per il quale - annuncia - sono previste riunioni del Cda anche nel mese di agosto.



