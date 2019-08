Banca Popolare di Bari, il CdA approva il primo semestre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, riferita al primo semestre 2019. Si tratta di uno dei, insediatosi il 22 luglio e rinnovato per sei undicesimi dei suoi componenti.Nelle sue prime riunioni consiliari, il rinnovato CdA, con lo scopo di offrire maggiore supporto e nuovo slancio all'intera struttura organizzativa e di assicurare un efficiente coordinamento tra l'organo amministrativo ed il management.Al fine di rafforzare ulteriormente la posizione di liquidità,. Le due operazioni apporteranno liquidità aggiuntiva per circa 1,3 miliardi di euro, ed hanno visto il coinvolgimento di Natwest in qualità di Arranger e di Orrick come Advisor legale.con riferimento al CET1 ed al Tier 1 RatioA fine luglio 2019 è stata perfezionata la commentata operazione di capital relief che determina, coefficienti pro-forma in aumento di circa 100 e 120 bps, rispettivamente, per il Tier 1 Ratio ed il Total Capital Ratio., con unCon riferimento ai principali dati consolidati,. La raccolta totale consolidata è risultata pari a 14,14 miliardi, con la componente diretta attestata a 10,22.In relazione ai dati reddituali, il margine di intermediazione, pari a 154,9 milioni, si. Il risultato consolidato del semestre, con costi operativi pari aInfine,(73,5% attualmente detenuto dalla BPB), dopo la ricezione, il 13 giugno scorso, di un'offerta vincolante da parte di SRI Global Limited, la Banca ha ricevuto una 'confirmatory binding' a fronte della quale. L'operazione sarà conclusa entro la fine dell'anno, con benefici sostanziali sul livello dei ratio patrimoniali.